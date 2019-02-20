/ Челябинская область подтвердила намерение стать «пилотным» регионом для квотирования выбросов

Борис Дубровский пообещал первые результаты через год действия закона.

Борис Дубровский, находясь в Москве на Послании президента Федеральному собранию, прокомментировал закон о квотировании выбросов. Губернатор сказал, что вся Челябинская область ждала, когда инициативу поддержат и примут депутаты. Лоббирование важного для Южного Урала закона шло с 2016 года.

Мы разработали его проект, отдельные разделы которого должны быть учтены в финальной версии. Челябинская область готова стать пилотной территорией и взять на себя полномочия ведения сводных расчетов квотирования выбросов в атмосферу. Первые ощутимые результаты, которые почувствуют жители региона, должны появиться уже в следующем году, когда в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС. — сказал Борис Дубровский.

Напомним, что Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию, настоятельно порекомендовал принять закон о квотировании выбросов. Сделано это будет во время весенней сессии Госдумы.