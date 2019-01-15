Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.19 +0.27 77.07 -0.06
Челябинск
сейчас
 
-20 °C
завтра
 
-9 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Правительство Калининградской области извинилось перед челябинцами за критику региона

Правительство Калининградской области извинилось перед челябинцами за критику региона

Пресс-секретарь Антона Алиханова заявил, что цитата была искажена калининградскими СМИ.
сегодня в 19:21
  |  Политика

Пресс-секретарь главы Калининградской области Антона Алиханова Дмитрий Лысков принес извинение челябинцам за критику в адрес региона. По словам начальника управления пресс-службы Калининградской области, фраза Антона Алиханова про плохую экологию на Южном Урале была вырвана из контекста.

Коллеги из калининградских СМИ исказили цитату, и мы извиняемся перед челябинцами за это недоразумение.— заявил пресс-секретарь главы Калининградской области Дмитрий Лысков.

Сегодня, 15 января, в СМИ появилась информация о том, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов раскритиковал экологическую обстановку на Южном Урале. Чиновнику ответил пресс-секретарь правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин. В своем обращении он отметил, что Южный Урал всегда являлся опорным краем России.

Политика
Челябинск против Калининграда: в правительстве прокомментировали заявление Антона Алиханова о регионе
сегодня в 18:31
Челябинск против Калининграда: в правительстве прокомментировали заявление Антона Алиханова о регионе
ШОС и БРИКС
Борис Дубровский попросил правительство РФ ускорить принятие закона о квотах на выбросы
  
25.12.2018
Борис Дубровский попросил правительство РФ ускорить принятие закона о квотах на выбросы
Общество
Правительство области и Евразийский банк развития подписали соглашение о сотрудничестве
21.11.2018
Правительство области и Евразийский банк развития подписали соглашение о сотрудничестве
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Комментарии

Андрей
20:44, 15.01.2019
А за что извинятся то,он абсолютно прав.Экологическая обстановка в Челябинске оставляет желать лучшего.Большой минус губернатору региона и его горе-чиновникам,за бездействие.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
КХЛ. Поздний матч «Трактора» в Братиславе
сегодня в 22:00
КХЛ. Поздний матч «Трактора» в Братиславе
Происшествия
Президент РФ обсудит с правительством причины взрывов в жилых домах
сегодня в 21:00
Президент РФ обсудит с правительством причины взрывов в жилых домах
Общество
Рабочий 2018 год выдался сложным для южноуральцев
сегодня в 20:00
Рабочий 2018 год выдался сложным для южноуральцев
Политика
Правительство Калининградской области извинилось перед челябинцами за критику региона
сегодня в 19:21
Правительство Калининградской области извинилось перед челябинцами за критику региона
Общество
Резкий рост интернет-мошенничества в 2019 году отметили эксперты
сегодня в 19:00
Резкий рост интернет-мошенничества в 2019 году отметили эксперты
Политика
Челябинск против Калининграда: в правительстве прокомментировали заявление Антона Алиханова о регионе
сегодня в 18:31
Челябинск против Калининграда: в правительстве прокомментировали заявление Антона Алиханова о регионе
Политика
О шансах кандидатов на пост главы Челябинска рассказали политологи
сегодня в 18:00
О шансах кандидатов на пост главы Челябинска рассказали политологи
Общество
Джефф Монсон об операции в Миассе: «Вернусь сюда снова, если это понадобится»
сегодня в 17:56
Джефф Монсон об операции в Миассе: «Вернусь сюда снова, если это понадобится»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6