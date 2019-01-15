/ Правительство Калининградской области извинилось перед челябинцами за критику региона

Пресс-секретарь Антона Алиханова заявил, что цитата была искажена калининградскими СМИ.

Пресс-секретарь главы Калининградской области Антона Алиханова Дмитрий Лысков принес извинение челябинцам за критику в адрес региона. По словам начальника управления пресс-службы Калининградской области, фраза Антона Алиханова про плохую экологию на Южном Урале была вырвана из контекста.

Коллеги из калининградских СМИ исказили цитату, и мы извиняемся перед челябинцами за это недоразумение.— заявил пресс-секретарь главы Калининградской области Дмитрий Лысков.

Сегодня, 15 января, в СМИ появилась информация о том, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов раскритиковал экологическую обстановку на Южном Урале. Чиновнику ответил пресс-секретарь правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин. В своем обращении он отметил, что Южный Урал всегда являлся опорным краем России.