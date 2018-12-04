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/ «Времени мало»: Борис Дубровский озвучил сроки глобального преображения Челябинска

«Времени мало»: Борис Дубровский озвучил сроки глобального преображения Челябинска

Новую архитектурную концепцию представили жителям города.
сегодня в 12:21
  |  ШОС и БРИКС

Проект преображения Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году представили Борису Дубровскому и жителям города. Над концепцией работали известные архитекторы из России. Проект был разработан по поручению главы региона.

Это уже вторая презентация, первая была проведена 30 октября, и тогда ее представили представителям профильных ведомств и общественным деятелям. В конце презентации Борис Дубровский настоял на том, что концепцию необходимо обсудить и жителями города.

Мы обсуждаем то, как может выглядеть наш город. Мы готовы вкладывать деньги в то, чтобы город стал лучше. Времени мало, всё нужно сделать за полтора года. Но наша совместная работа не закончится саммитами. Гости уедут, а мы продолжим работать над благоустройством городской среды. — отметил перед началом презентации глава региона.

Итоговый вариант концепции будет готов к середине декабря. До этого момента, любой житель города может оставить на сайте, где ее выложили, комментарий под каждым из объектов.

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