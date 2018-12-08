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/ Борис Дубровский определил обязательное условие для прорывного развития области

Борис Дубровский определил обязательное условие для прорывного развития области

По возвращении со съезда «Единой России» губернатор поставит задачи перед своей командой.
сегодня в 19:46
  |  Общество

Борис Дубровский прокомментировал выступление Владимира Путина и Дмитрия Медведева на 18-м съезде партии «Единая Россия». По мнению губернатора Челябинской области, в своих выступлениях президент и премьер-министр обратились не только к членам партии, но и к руководителям регионов страны. Кроме того, глава региона поделился дальнейшими планами по развитию Южного Урала.

Я планирую по возвращении в регион в очередной раз акцентировать внимание своей команды и местных властей на открытости и ответственном подходе. Мы все должны помнить, что работаем в интересах людей, для повышения их благополучия. Нужно быть корректными, более чуткими и внимательными к их проблемам, поддерживать инициативы граждан, советоваться при принятии решений, особенно когда речь идёт о благоустройстве и развитии городской среды: парков, скверов и других общественных пространств. Это — обязательное условие для прорывного развития Челябинской области. — прокомментировал Борис Дубровский.

Отметим, во втором дне съезда «Единой России» участие приняли президент РФ Владимир Путин и председатель партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Глава России подчеркнул, что важно не допускать хамства и пренебрежения по отношению к людям на всех уровнях власти.

Прошу вас за этим самым тщательным образом следить: никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям. На любом уровне: на самом верхнем и на самом нижнем, муниципальном. Во-первых, это вредно для страны и, во-вторых, несправедливо в отношении людей. — сказал российский лидер.

Дмитрий Медведев же добавил, что для того чтобы сохранить политическое лидерство и доверие граждан, необходимо обновление политических идей, а также методов и содержания работы.

Нам действительно необходимо обновление, потому что мы действуем в иных условиях: обновление политических идей, политических лозунгов, методов и содержания работы. И главное, надо стать требовательнее к себе, к своей ежедневной работе, к тем компетенциям, которыми мы занимаемся, к своей репутации. — заявил премьер-министр РФ.

Отметим, XVIII съезд партии «Единая Россия» проходит сегодня, 8 декабря, в городе Красногорск, Московской области, в центре «Крокус-Экспо». В первый день там работали сразу три дискуссионных площадки — «Обновление», «Открытость» и «Лидерство». На них участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018», а также предложили утвердить идеологическую преамбулу к Уставу Партии, этические нормы для членов «Единой России», создать Комиссию по этике, ввести грантовую поддержку общественно значимых проектов партийных «первичек» и внесли иные предложения. После, во второй день съезда, участие приняли президент РФ Владимир Путин и председатель партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Программный форум съезда проходил в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации Программы Партии за 2018 год: «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий».

Добавим, в Москве сегодня работают многие южноуральские единороссы. Делегация Челябинской области самая представительная — в ней 30 человек.

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Комментарии

Светлана
20:18, 08.12.2018
Вот особенно экология и развитие сельских территорий порадовало. Начали с возведения свалки рядом с Полетаево на бывших сельхозземлях. Молодцы!

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