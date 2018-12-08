/ Борис Дубровский определил обязательное условие для прорывного развития области

По возвращении со съезда «Единой России» губернатор поставит задачи перед своей командой.

Борис Дубровский прокомментировал выступление Владимира Путина и Дмитрия Медведева на 18-м съезде партии «Единая Россия». По мнению губернатора Челябинской области, в своих выступлениях президент и премьер-министр обратились не только к членам партии, но и к руководителям регионов страны. Кроме того, глава региона поделился дальнейшими планами по развитию Южного Урала.

Я планирую по возвращении в регион в очередной раз акцентировать внимание своей команды и местных властей на открытости и ответственном подходе. Мы все должны помнить, что работаем в интересах людей, для повышения их благополучия. Нужно быть корректными, более чуткими и внимательными к их проблемам, поддерживать инициативы граждан, советоваться при принятии решений, особенно когда речь идёт о благоустройстве и развитии городской среды: парков, скверов и других общественных пространств. Это — обязательное условие для прорывного развития Челябинской области. — прокомментировал Борис Дубровский.

Отметим, во втором дне съезда «Единой России» участие приняли президент РФ Владимир Путин и председатель партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Глава России подчеркнул, что важно не допускать хамства и пренебрежения по отношению к людям на всех уровнях власти.

Прошу вас за этим самым тщательным образом следить: никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям. На любом уровне: на самом верхнем и на самом нижнем, муниципальном. Во-первых, это вредно для страны и, во-вторых, несправедливо в отношении людей. — сказал российский лидер.

Дмитрий Медведев же добавил, что для того чтобы сохранить политическое лидерство и доверие граждан, необходимо обновление политических идей, а также методов и содержания работы.

Нам действительно необходимо обновление, потому что мы действуем в иных условиях: обновление политических идей, политических лозунгов, методов и содержания работы. И главное, надо стать требовательнее к себе, к своей ежедневной работе, к тем компетенциям, которыми мы занимаемся, к своей репутации. — заявил премьер-министр РФ.

Отметим, XVIII съезд партии «Единая Россия» проходит сегодня, 8 декабря, в городе Красногорск, Московской области, в центре «Крокус-Экспо». В первый день там работали сразу три дискуссионных площадки — «Обновление», «Открытость» и «Лидерство». На них участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018», а также предложили утвердить идеологическую преамбулу к Уставу Партии, этические нормы для членов «Единой России», создать Комиссию по этике, ввести грантовую поддержку общественно значимых проектов партийных «первичек» и внесли иные предложения. После, во второй день съезда, участие приняли президент РФ Владимир Путин и председатель партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Программный форум съезда проходил в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации Программы Партии за 2018 год: «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий».

Добавим, в Москве сегодня работают многие южноуральские единороссы. Делегация Челябинской области самая представительная — в ней 30 человек.