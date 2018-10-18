/ Новая архитектурная концепция города ожидает Челябинск

Преобразить городод к саммитам ШОС и БРИКС поручил губернатор Борис Дубровский.

Новая архитектурная концепция города разрабатывается сейчас в Челябинске в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Недавно в интернете разместили подробную инструкцию для предпринимателей по дизайн-коду города, где четко расписаны основные требования по внешнему виду, размеру и другим параметрам информационных конструкций и вывесок на фасадах зданий. Накануне, 17 октября, представители Дирекции по подготовке к саммитам встретились и осмотрели улицы города, чтобы понять, кому из бизнесменов необходимо еще раз прояснить новые правила.

Челябинск заботится о своей красоте и эстетике. Жители и гости города должны видеть стильный облик, а не огромное количество разных неформатных вывесок. Мы порой за рекламой и здания самого не видим, каким придумал его архитектор. Вот поэтому у нас утвержден дизайн-код. Такие нормы появляются во многих российских городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. И это тоже экология нашего города — экология для глаз. — прокомментировал нововведения Губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Инструкция по дизайн-коду создавалась с учетом экспертного мнения художников, архитекторов, дизайнеров. Сейчас в Челябинске ведется борьба с рекламными вывесками, которые закрывают по-настоящему красивые здания.

В Челябинске есть прекрасные образцы архитектуры, их нужно расчистить, чтобы насладиться внешним видом. Кому-то может показаться, что введение регламента на вывески ограничивает бизнес, но это не так. От красивых улиц выигрывают все, они привлекают большое количество людей. — поделился своим мнением блогер и урбанист Лев Владов.

Ознакомиться с инструкцией для предпринимателей можно по ссылке: дизайнкодчелябинск.рф. Контроль за соблюдением правил осуществляют районные администрации.

Отметим, задачу измененить облика города, чтобы подготовить областной центр к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, поставил Губернатор Борис Дубровский.