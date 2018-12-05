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/ Первый форум глав регионов ШОС пройдет в Челябинске

Первый форум глав регионов ШОС пройдет в Челябинске

«Первый областной» покажет прямую трансляцию события.
сегодня в 08:00
  |  ШОС и БРИКС

Первый форум глав регионов ШОС пройдет сегодня, 5 декабря, в Челябинске. Около 30 руководителей заинтересованных регионов из Китая, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Узбекистана, Индии и России обсудят вопросы содержательного наполнения и организационные модальности создаваемого форума глав регионов ШОС.

Идея налаживания прямых связей между государствами — членами ШОС вызревала давно, но именно сейчас, с учетом накопленного опыта, мы максимально близки к созданию эффективного инструмента регионального взаимодействия. Мы надеемся, что новая структура будет работать столь же эффективно, как уже позитивно зарекомендовавшие себя неправительственные структуры ШОС, включая Деловой совет и Межбанковское объединение. — отметил Борис Дубровский.

Форум является добровольным объединением руководителей и выступает в роли диалоговой площадки регионального уровня, рассматривает вопросы развития взаимодействия стран ШОС на региональном уровне. Отмечается, что его деятельность будет способствовать выстраиванию межрегиональных связей в интересах продвижения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, укрепления взаимопонимания, добрососедства и дружбы между народами-участниками ШОС.

Модератором выступит заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров. Кроме того, на форуме выступят: губернатор региона Борис Дубровский и специальный представитель президента Российской Федерации по делам ШОС Б. М. Хакимов. Далее, слово представится главам делегаций государств-членов.

Местом проведения форума станет парк-отель «Березка». Прямую трансляцию с форума можно увидеть 5 декабря с 10:00 до 13:00 на нашем сайте, а также в социальных сетях «Первого областного».

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