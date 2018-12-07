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/ Стало известно, сколько нужно волонтеров для проведения саммитов ШОС и БРИКС

Стало известно, сколько нужно волонтеров для проведения саммитов ШОС и БРИКС

Совещание рабочей группы по подготовке добровольцев к мероприятиям провел Борис Дубровский.
сегодня в 11:21
  |  ШОС и БРИКС

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел совещание рабочей группы, которая будет готовить волонтеров к саммитам ШОС и БРИКС. Всего на проведение форумов понадобится около 750 добровольцев.

Добровольческое движение на Южном Урале объединяет свыше 10 тысяч человек. Волонтерам есть, где приложить свои силы, в том числе принять участие в глобальных проектах. По их работе иностранные делегации во многом составляют свое мнение о жителях Челябинской области и России в целом. Нам предстоит отобрать лучших из лучших, подготовить их и обучить. — отметил на совещании Борис Дубровский.

Набор волонтеров на саммиты будет проходить уже в феврале 2019 года. На эту роль подойдут люди от 16 до 40 лет, знание иностранных языков будет необходимо практически всем. Все 750 волонтеров будут помогать в организации саммитов. Они будут встречать и сопровождать гостей, помогать службам аккредитации, питания, безопасности и навигации участников, организовывать культурные события.

Осенью 2019 года в Челябинской области будет открыт областной Дом волонтеров, на базе которого будет вестись подготовка к таким масштабным международным событиям.

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