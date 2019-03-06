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Ильменский фестиваль перенесли из-за погоды

Традиционное мероприятие пройдет в конце июня.
сегодня в 09:53
  |  Общество

Погодные условия стали причиной переноса 43-го Ильменского фестиваля авторской песни. О смещении даты проведения мероприятия сообщили на официальном сайте фестиваля. В этом году он пройдет с 28 по 30 июня.

Главной причиной переноса сроков проведения фестиваля со вторых выходных июня на конец месяца являются погодные условия: к концу месяца высока вероятность повышения дневных и ночных температур и уменьшения количества осадков. Кроме того, с новыми сроками поклонникам бардовской песни из Сибири будет удобнее совместить посещение Ильменского фестиваля в последние выходные июня с последующим посещением Грушинского фестиваля в первые выходные июля. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы мероприятия.

Отметим, что мероприятие проходит с 1973 года, в начале лета. С 2015 года места проведения Ильменского фестиваля — территория горнолыжного курорта «Солнечная долина», на берегу реки Сыростан в 15 километрах от Миасса.

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