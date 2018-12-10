/ Челябинск ждет серьезная перезагрузка за полтора года

Ведется постоянная работа по организации благоустройства городской инфраструктуры. Приводятся в порядок фасады домов. Разработаны проекты благоустройства городских общественных пространств. Сейчас разрабатываем концепцию архитектурной подсветки домов и учреждений на гостевых маршрутах центральной части города и праздничную иллюминацию. Челябинск засверкает совершенно новыми красками. — цитирует губернатора деловой журнал «Эксперт. Урал».
Напомним, саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году.