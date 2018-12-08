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/ «Новые точки роста» для регионов страны определят в Челябинске

«Новые точки роста» для регионов страны определят в Челябинске

В столице Южного Урала пройдет выездная сессия Петербургского экономического форума.
сегодня в 09:00
  |  Общество

В Челябинске 10 декабря состоится выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста». Организаторами выступают фонд «Росконгресс» совместно с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив.

Выездная сессия будет посвящена развитию региональной инфраструктуры, применению практики государственно-частного партнерства и завершит серию выездных сессий форума в 2018 году.

Челябинская область нацелена на реализацию больших инвестиционных проектов. Цикл выездных мероприятий «Регионы России: новые точки роста» проходит на лучших региональных площадках. Челябинск должен стать одним из лидеров среди городов России с наиболее развитой конгрессно-выставочной инфраструктурой и опытом проведения на высоком уровне международных мероприятий в преддверии саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. — прокомментировал встречу губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

На пленарном заседании, посвященном привлечению инвестиций в реальный сектор экономики, рассмотрят перспективные проекты ГЧП, презентуют региональные проекты и расскажут о том, как развивается подобное сотрудничество в области.

Для того чтобы посетить сессию, необходимо обязательно пройти регистрацию до 9 декабря 2018 года.

Начало 10 декабря в 12:00 по адресу ул. Труда, д. 179 (Отель Radisson Blu).

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