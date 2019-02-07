/ Южный Урал предложили сделать регионом промышленного туризма

Инициатива прозвучала на форуме «ЭКОинжиниринг».

Промышленный туризм может получить свое развитие в Челябинской области. Именно этот вид путешествий стал одной из тем форума «ЭКОинжиниринг», открывшегося сегодня, 7 февраля в столице Южного Урала.

По словам руководителя центра развития туризма Челябинской области, Дмитрия Столбова именно промышленный туризм является тем, что сделает наш регион привлекательным для туристов. В качестве примера он вспоминает Советский Союз, когда школьников массово водили с экскурсиями на производство, и отмечает, что шаги от заводов в этом направлении уже есть.

На сегодняшний день им не очень удобно устраивать эти экскурсии, но для Челябинской области есть два уникальных случая. Первый: это ММК, организовал системные экскурсии и завод «Магнезит», который создал уникальный, трансформирующийся под многофункциональность музей. Другие предприятия всегда идут на встречу, но нужны дополнительные договоренности. Хотелось бы, чтобы промышленный туризм был на потоке, чтобы каждое предприятие не стеснялось своего производства. Опыт Европы показывает, что это достаточно прибыльно. Мы стремимся, чтобы в Челябинской области были такие объекты. Мы ведем переговоры с союзом промышленников и предпринимателей, чтобы мотивировать производственников организовать такие экскурсии. — рассказал сайту «Первый областной» Дмитрий Столбов.

Стоит отметить, что на площадке «ЭКОинжиниринга» встретились не только экологи, но также и общественники, ученые и философов на форуме. Всех их объединило одно слово — перемены. Сделать воздух чище, улучшить переработку мусора и придать новый имидж региону — именно ради этого и собрались участники форума.

Как отметил член общественной палаты Челябинской области Феликс Панов, сама суть мероприятия — его названии. «ЭКОинжиниринг», по словам Феликса Панова означает правильное экологическое отношение и правильное восприятие Южного Урала. И, несмотря на то, что наш регион только в начале своего пути, мы уже обходим других в некоторых вопросах.

В Челябинске уже действует ряд уникальных предприятий, которые и в масштабах страны и являются уникальными, взять те же предприятия по переработке батареек, оно единственное в стране. Кроме того, у нас есть крупные переработчики вторичного сырья, пластика, текстиля и многих других. — отмечает Феликс Панов.

Всего на территории «ЭКОинжиниринга» собралось около 400 участников из разных уголков страны. На форуме рассматриваются самые разнообразные вопросы, как например проект «Умный город», который позволяет в реальном времени отслеживать дорожную ситуацию. В Челябинске. Его цель — снизить количество выхлопных газов.