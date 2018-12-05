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Форум глав регионов стран ШОС стартовал в Челябинске

Главы регионов государств-членов ШОС обсудили межрегиональное сотрудничество.
сегодня в 12:15
  |  ШОС и БРИКС

Сегодня состоялась первая встреча Форума глав регионов стран ШОС. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выступил инициатором создания площадки для развития регионального взаимодействия стран-участников ШОС.

Ознакомительная встреча собрала более 100 участников, ее посетили главы 20 регионов государств-членов ШОС. Председателем выступил глава региона Борис Дубровский. Основным вопросом для обсуждения было межрегиональное сотрудничество как фактор обеспечения устойчивого развития государств.

На наш взгляд, формируемая площадка должна служить активизации контактов между представителями органов власти, бизнес- и финансовых сообществ, научных и общественных организаций на региональном уровне. Здесь, как и в других направлениях, важно избежать бюрократизации Форума глав регионов, чтобы не возникли условия для ее перерождения в громоздкую, финансово обременительную структуру. Следует затачивать работу на решение конкретных задач, на прагматическое взаимодействие в таких сферах, как торговля, промышленность, сельское хозяйство, образование, культура, здравоохранение, спорт и туризм. —  с такой речью выступил Борис Дубровский.

Проведение Форума будет способствовать реализации договоренностей, которые вырабатываются главами государств.

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