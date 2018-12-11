/ Борис Дубровский возглавил рейтинг политического влияния в Челябинской области

Глава региона более года занимает первое место в рейтинге.

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг 50 влиятельных политиков Челябинской области за ноябрь 2018 года. Его возглавил глава региона Борис Дубровский. Вторую и третью строки занимают начальник управления ФСБ РФ по области генерал-майор Юрий Никитин и председатель совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников.

Ноябрь 2018 года, с одной стороны, стал периодом активизации работы губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского и его команды, а с другой — периодом, когда многие долговременные инициативы губернатора продемонстрировали результативность. — прокомментировал ситуацию Андрей Лавров, политолог, представитель АПЭК в Челябинской области.

Под долгосрочными имелись в виду такие проекты, как рекультивация свалки, новый архитектурный проект областного центра. Повлияло на рейтинг и ужесточение контроля над расходом бюджетных средств, ярким примером которого является решение губернатора об отмене покупки дорогого автомобиля в администрацию Катав-Ивановска. Значительную роль в этом сыграла и подготовка к проведению саммитов ШОС и БРИКС.