/ В Сочи состоялось обсуждение подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС

Борис Дубровский провел встречу с советником Президента России Антоном Кобяковым.

В рамках Российского инвестиционного форума, проходящего в эти дни в Сочи, прошла встреча советника Президента РФ Антона Кобякова с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. В ходе обсуждения были затронуты вопросы подготовки Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

По всем ключевым направлениям подготовки к саммитам работы ведутся строго по графику. — Проект амбициозный, поэтому для нас принципиально важный момент — контроль каждого этапа подготовки проекта. Именно поэтому рабочие совещания на полях ведущих дискуссионных площадок страны, например, на Российском инвестиционном форуме, приобретают дополнительное значение и способствуют оперативному контролю. — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Кроме того, на встрече особое внимание было уделено вопросам строительства основных конгрессно-выставочных объектов и оказанию помощи Челябинской области со стороны федерального центра. Как отметил Борис Дубровский, в марте исполнится год с момента подписания президентом указа о проведении саммитов на Южном Урале, и за этот период была проведена большая, комплексная работа.

Важно отметить, что проблемы, которые существовали в Челябинске десятки лет, сейчас планомерно решаются. Закрыта свалка в черте города, в самое ближайшее время ждем решение по выбору единственного исполнителя работ, чтобы приступить к ее рекультивации. Ожидаем также утверждения Челябинска в качестве пилотной площадки по реализации закона о квотировании выбросов, готовимся к переходу общественного транспорта на экологичный вид топлива — сжиженный природный газ. Благодаря поддержке федерального центра удалось ускорить вопросы строительства общежития крупнейшего областного вуза, реконструкции цирка, строительства нового современного аэропорта, модернизации общественного транспорта и обновления дорожно-транспортной сети. — отметил Борис Дубровский.

Отметим, что на форуме в Сочи пристальное внимание уделяется экономике городского пространства, а также реализации проекта «Умный город». По словам Бориса Дубровского, утверждения Челябинска как центра проведения саммитов ШОС и БРИКС позволило по-новому взглянуть на создание качественной комфортной городской среды. В частности, совместно с Союзом архитекторов России разработана концепция благоустройства, которая прошла через широкое общественное обсуждение, а итоговый проект учтет мнение жителей Челябинска.