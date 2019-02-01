/ Без насильного переселения. Виталий Мутко рассказал, что ждет жителей рухнувшего дома в Магнитогорске

Зампред призвал магнитогорцев доверять специалистам.

Жителей пострадавшего от взрыва дома № 164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске не ждет принудительное переселение. Об этом на встрече с жителями города рассказал заместитель председателя правительства Виталий Мутко.

Тех жителей, которые переезжать не захотят, — их никто насильно переселять не будет — при условии, что дом будет признан пригодным для проживания. Надо доверять специалистам. — приводит слова Виталия Мутко телеграм-канал «Е-область».

Напомним, сегодня, 1 февраля, Виталий Мутко посетил Челябинскую область с рабочим визитом. В столице региона чиновник осмотрел подготовку города к саммитам ШОС и БРИКС, а также посетил стройку микрорайона «Академ Riverside». В Магнитогорске он встретился с жителями города.