/ Готовиться к квотированию выбросов заранее призвал промышленникам Борис Дубровский

Перейти на новую систему в области собираются с начала 2019 года.

Готовиться к квотированию выбросов призвал Борис Дубровский на встрече с представителями промышленных предприятий Южного Урала. По словам главы региона, новая система будет основываться на сводных расчетах загрязнения атмосферного воздуха, и перейти на нее собираются уже с начала 2019 года.

Закон о сводных расчетах будет принят, не сомневайтесь. Не надо занимать такую позицию, что вы включитесь в работу только тогда, когда его утвердят. Начинайте готовиться к переходу на новую систему квотирования выбросов. Наша главная задача — навести порядок в промышленных центрах Южного Урала, минимум на 20% снизить выбросы. Экология — это ключевая составляющая качества жизни южноуральцев и мы должны выполнить этот социальный запрос. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Для того чтобы обеспечить переход в каждом городе области, где присутствует крупное промышленное производство, создадут специальные рабочие группы. Именно они будут заниматься расчетами квот концентраций веществ и значений допустимых вкладов по каждому из них. В состав групп войдут представители регионального Министерства экологии, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, а также промышленных предприятий.

Цели остановить производства — у нас нет. Есть желание исправить экологическую ситуацию. Для этого нам надо начать совместную работу. Проведите реальную инвентаризацию, оцените риски и предоставьте полную информацию для расчета квот, чтобы показатели были реальны, и не привили к ситуации с приостановкой деятельности. Мы готовы учесть ваши предложения и замечания при разработке сводного тома для Челябинской области. — обратился к промышленниками Борис Дубровский.

Отметим, предложение принять закон о сводных расчетах выбросов по инициативе Бориса Дубровского был передан на федеральный уровень в 2017 году. Сейчас он находится на согласовании в Правительстве Российской Федерации. Сводные расчеты уже составлены для пяти городов региона: Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Сатки и Карабаша. Эксперимент по квотированию должен пройти на территории Челябинской области с 2020 года по 2025 год. Челябинск сейчас рассматривают пилотной территорией по внедрению системы квотирования вредных выбросов, чтобы улучшить экологическую обстановку в городе к саммитам ШОС и БРИКС.