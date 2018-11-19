/ Борис Дубровский запросил средства на строительство Долгобродского тракта

1 миллиард рублей запросил губернатор на 2019 год.

Дмитрий Кобылкин и Борис Дубровский обсудили с промышленниками Челябинской области проект «Экология», разработанного по итогам «майского» указа президента Р Ф Владимира Путина.

В ближайшие годы нам необходимо совершить настоящий рывок и в технологиях, и в инфраструктурном развитии, и в охране окружающей среды. Никогда еще вопросы экологии не возводились в национальный приоритет. Но помните, что главная цель в этой сфере — безопасность граждан. — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Нацпроект «Экология» в Челябинской области запустился одним из первых, в его рамках уже началась реализация семи природосберегающих проектов. Например, обводной канал реки Сак-Элга, предназначенный для предотвращения попадания в Аргазинское водохранилище более 20 тысяч тонн тяжелых металлов. Закрыта челябинская свалка, ведется разработка проекта по ее рекультивации. Ведется строительство Долгобродского обводного тракта при поддержке федерального бюджета.

Для завершения работ к проведению саммитов ШОС и БРИКС прошу вас, Дмитрий Николаевич, рассмотреть возможность перераспределения федерального финансирования в размере 1 млрд рублей с 2020-го на 2019 год. — обратился к министру губернатор Челябинской области.

В конце собрания было подписано трехстороннее соглашение между министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, правительством Челябинской области и Русской медной компанией о сотрудничестве по ликвидации объектов ранее накопленного вреда окружающей среде.