/ Долгобродский канал обеспечит устойчивое водоснабжение Челябинска

Это позволит наполнить водохранилище и улучшить состояние реки Миасс.

В Челябинской области будет построен Долгобродский канал. Соглашение о строительстве подписали правительство региона и Русская медная компания. Вода по каналу будет доставляться из реки Уфа в реку Миасс, это позволит наполнить водой Шершневское водохранилище. РМК направит на строительство объекта миллиард рублей в рамках государственно-частного партнерства.

Челябинск — это современный мегаполис, имеющий большой потенциал развития. Строительство Долгобродского канала позволит обеспечить надёжное водоснабжение челябинской агломерации и обеспечит необходимое течение в реке Миасс, что благотворно повлияет на ее экологическое состояние. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Полного объема воды в единственном источнике воды Челябинской агломерации уже не хватает. Решить эту проблему запланировали в рамках федеральной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 — 2020 годах» строительством тракта водопередачи из части стока реки Уфы в реку Миасс.

В настоящий момент реализуются сразу два проекта, оба имеют для нас важнейшее значение. Изменение русла реки Сак-Элга в обход отвалов и завершение строительства Долгобродского канала положительно повлияют и на наполнение ключевого питьевого источника Челябинска, и на качество питьевой воды. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

На данный момент построен участок канала от Долгобродского водохранилища до Кыштымского. Это 31 километр из 51 километра общей протяженности канала. Еще 21 километр будет построен с помощью Русской медной компании. Его проложат в обход озера Увильды от Кыштымского гидроузла до Аргазинского водохранилища, из которого вода попадает в Шершневское водохранилище.

Благоприятная окружающая среда и обеспечение современного качества жизни населения территорий присутствия — приоритеты политики устойчивого развития Русской медной компании. Строительство тракта водоподачи части стока реки Уфы в реку Миасс обеспечит Челябинск и прилегающие города и поселения резервным источником чистой питьевой воды. — председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

Строительство тракта должно положительно сказаться на основных показателях водных ресурсов в челябинской агломерации, считает руководство РМК.