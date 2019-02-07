Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.67 +0.1 74.77 -0.14
Челябинск
сейчас
 
-23 °C
завтра
 
-17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 05:30
Информация об отмене занятий в Челябинске
Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ Долгобродский канал обеспечит устойчивое водоснабжение Челябинска

Долгобродский канал обеспечит устойчивое водоснабжение Челябинска

Это позволит наполнить водохранилище и улучшить состояние реки Миасс.
сегодня в 17:06
  |  Общество

В Челябинской области будет построен Долгобродский канал. Соглашение о строительстве подписали правительство региона и Русская медная компания. Вода по каналу будет доставляться из реки Уфа в реку Миасс, это позволит наполнить водой Шершневское водохранилище. РМК направит на строительство объекта миллиард рублей в рамках государственно-частного партнерства.

Челябинск — это современный мегаполис, имеющий большой потенциал развития. Строительство Долгобродского канала позволит обеспечить надёжное водоснабжение челябинской агломерации и обеспечит необходимое течение в реке Миасс, что благотворно повлияет на ее экологическое состояние. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Полного объема воды в единственном источнике воды Челябинской агломерации уже не хватает. Решить эту проблему запланировали в рамках федеральной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 — 2020 годах» строительством тракта водопередачи из части стока реки Уфы в реку Миасс.

В настоящий момент реализуются сразу два проекта, оба имеют для нас важнейшее значение. Изменение русла реки Сак-Элга в обход отвалов и завершение строительства Долгобродского канала положительно повлияют и на наполнение ключевого питьевого источника Челябинска, и на качество питьевой воды. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

На данный момент построен участок канала от Долгобродского водохранилища до Кыштымского. Это 31 километр из 51 километра общей протяженности канала. Еще 21 километр будет построен с помощью Русской медной компании. Его проложат в обход озера Увильды от Кыштымского гидроузла до Аргазинского водохранилища, из которого вода попадает в Шершневское водохранилище.

Благоприятная окружающая среда и обеспечение современного качества жизни населения территорий присутствия — приоритеты политики устойчивого развития Русской медной компании. Строительство тракта водоподачи части стока реки Уфы в реку Миасс обеспечит Челябинск и прилегающие города и поселения резервным источником чистой питьевой воды. — председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

Строительство тракта должно положительно сказаться на основных показателях водных ресурсов в челябинской агломерации, считает руководство РМК.

ШОС и БРИКС
Борис Дубровский запросил средства на строительство Долгобродского тракта
19.11.2018
Борис Дубровский запросил средства на строительство Долгобродского тракта
Общество
Руководитель «Водоканала» осужден за служебный подлог, стоивший государству 120 тысяч
22.02.2018
Руководитель «Водоканала» осужден за служебный подлог, стоивший государству 120 тысяч
Происшествия
70-летняя женщина-инвалид лишилась 80 тысяч, доверившись «сотруднику» водоканала
07.08.2017
70-летняя женщина-инвалид лишилась 80 тысяч, доверившись «сотруднику» водоканала
Общество
Троицкий водоканал оштрафовали за воду с марганцем
14.06.2017
Троицкий водоканал оштрафовали за воду с марганцем
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Россиян ждет замедление инфляции к концу весны
сегодня в 19:30
Россиян ждет замедление инфляции к концу весны
Общество
Южный Урал предложили сделать регионом промышленного туризма
сегодня в 19:24
Южный Урал предложили сделать регионом промышленного туризма
Общество
Инициативная группа провела встречу с обманутыми дольщиками Челябинска
сегодня в 18:54
Инициативная группа провела встречу с обманутыми дольщиками Челябинска
Общество
На женщину, укусившую 3-месячного сына, завели уголовное дело
сегодня в 18:25
На женщину, укусившую 3-месячного сына, завели уголовное дело
Общество
Роженицам перестали давать подарочные наборы из-за карантина по гриппу
сегодня в 18:07
Роженицам перестали давать подарочные наборы из-за карантина по гриппу
Общество
Южноуральским бизнесменам рассказали, как привлечь инвестиции в проекты
сегодня в 18:05
Южноуральским бизнесменам рассказали, как привлечь инвестиции в проекты
Хоккей
Виталий Давыдов: «Мозякин — единственный неприкасаемый хоккеист в КХЛ»
сегодня в 17:59
Виталий Давыдов: «Мозякин — единственный неприкасаемый хоккеист в КХЛ»
Общество
25 дорог отремонтируют в Челябинске в этом году
сегодня в 17:33
25 дорог отремонтируют в Челябинске в этом году
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6