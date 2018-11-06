/ 15 миллиардов рублей получит Челябинская область для подготовки к саммитам ШОС и БРИКС

Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министру финансов России Антону Силуанову выделить деньги на подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Речь идет о 15 миллионах рублей, который пойдут на ремонт дорог, фасадов зданий, и другие работы. С обращением к Дмитрию Медведеву выступил сам Борис Дубровский.

В целях подготовки к проведению саммитов ШОС И БРИКС в 2020 году в Челябинске на региональном уровне требуется реализация комплекса подготовительных мероприятий, главным образом, направленных на формирование соответствующей инфраструктуры. Бюджет области на 2019 и 2020 годы утвержден с предельным уровнем дефицита 12,5 миллиарда рублей и 13,2 миллиарда рублей соответственно. Тем не менее, в ходе работ по формированию областного бюджета для реализации мероприятий к саммитам ШОС и БРИКС предусмотрено 5,1 миллиарда на 2019 год. На 2020 год такие возможности отсутствуют. Прошу вас рассмотреть возможность оказать финансовую помощь Челябинской области и выделить 15,127 миллиарда, из которых в 2019 году — 9,757 миллиарда, в 2010 году — 5,37 миллиарда. — обратился к премьер-министру России Борис Дубровский.

Отметим, послание для министра финансов Дмитрий Медведев оставил прямо на обращении Бориса Дубровского.



Нужно оказать поддержку для проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. — гласит подпись Дмитрия Медведева.

Напомним, саммиты ШОС и Брикс пройдут в столице Южного Урала в 2020 году. В ходе подготовки к мероприятиям в городе уже начались масштабные работы. В частности, активно строятся гостиницы. Например, недострой на улице Курчатова скоро станет комфортным отелем.