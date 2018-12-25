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/ Более 800 рекламных вывесок вскоре исчезнут с улиц Челябинска

Более 800 рекламных вывесок вскоре исчезнут с улиц Челябинска

Город готовится к приему саммитов ШОС и БРИКС.
сегодня в 17:06
  |  ШОС и БРИКС

Более 800 рекламных вывесок отправят в утиль в рамках преображения гостевого маршрута и подготовки южноуральской столицы к саммитам ШОС и БРИКС. Перед масштабным событием улицы города должны приобрести красивый вид. Сегодня, 25 декабря, депутаты городской Думы приняли ряд положений, благодаря которым избавиться от рекламы в Челябинске станет еще проще.

Один из примеров поправок заключается в приравнивании штендеров к рекламным конструкциям. Раньше они считались информационными, хотя предприниматели размещают на них рекламную информацию. Единогласно проголосовали депутаты и за новые полномочия службы демонтажа.

Видим, когда демонтируют вывеска какая-то. Под вывеской непонятно, что может находиться. Бывали случаи, что под вывеской еще вывеска предыдущего собственника. Фасад, конечно, имеет неприглядный вид, и теперь после демонтажа будем приводить и фасады в порядок. — рассказал председатель челябинской городской Думы Станислав Мошаров.

Фасады зданий на гостевом маршруте очистят от рекламы, навязчивых вывесок и растяжек согласно принятому в городе дизайн-коду. Он показывает, как должен выглядеть город и как должна размещаться реклама. Демонтаж незаконных рекламных конструкций уже начался. На данный момент собственникам выписано уже более 800 предписаний.

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