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/ «Все должно быть убрано»: больше 3000 рекламных вывесок исчезнут с улиц Челябинска в 2019 году

«Все должно быть убрано»: больше 3000 рекламных вывесок исчезнут с улиц Челябинска в 2019 году

В городе полным ходом идет демонтаж рекламных вывесок.
сегодня в 10:06
  |  Общество

В Челябинске полным ходом идет демонтаж рекламных вывесок. На данный момент работы ведутся по всему городу, но приоритетным являются центр и гостевые маршруты. За один день служба демонтажа успевает убрать несколько десятков баннеров, которые не соответствуют дизайн-коду.

Вчера работы велись на улице Цвиллинга. Отмечу, что как только собственники увидели, что приехала Служба демонтажа, они начали снимать вывески сами. При этом все были заранее уведомлены. Здание представляет архитектурную ценность, а здесь заклеена вся входная группа, вывески висят выше первого этажа и на фасаде, растяжки закрывают окна. Все это должно быть убрано. Мы увидим чистый фасад, который в следующем году ждет ремонт. — прокомментировал Александр Галкин, Председатель Комиссии по социальной политике Челябинской городской Думы.

Собственников заранее предупреждают о вывесках, которые портит вид. Если они не убирают их самостоятельно, за работу берется служба демонтажа. А собственнику грозит штраф.

В 2019 году планируется снять более 3000 вывесок, а также избавить тротуары от рекламных штендеров, которые затрудняют проход.

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