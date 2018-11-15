/ Рекламные щиты снова хотят убрать с дорог

Конструкции могут отодвинуть на 10 метров ради безопасности движения.

Рекламные щиты могут перенести на расстояние 10 метров от дорог, сообщает газета «Известия».

В октябре прошло заседание технического комитета по стандартизации, на котором большинство участников выступило за отмену изменений 2016 года в ГОСТ о рекламе.

«РосдорНИИ» готовит новые изменения, в которых будет сказано, что рекламные щиты могут перенести на расстояние 10 метров от дороги в населенных пунктах, и 40 метров — вне населенных пунктов.

Сейчас конструкции находятся на расстоянии 0,6 метров от проезжей части.

В пределах этого расстояния должны стоять только дорожные знаки, чтобы автовладелец не путал их с чем-то еще. — прокомментировал Сергей Канаев, руководитель Федерации автовладельцев России.