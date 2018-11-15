Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68 +0.32 76.76 +0.69
Челябинск
сейчас
 
-1 °C
завтра
 
-4 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Рекламные щиты снова хотят убрать с дорог

Рекламные щиты снова хотят убрать с дорог

Конструкции могут отодвинуть на 10 метров ради безопасности движения.
сегодня в 15:35
  |  Общество

Рекламные щиты могут перенести на расстояние 10 метров от дорог, сообщает газета «Известия».

В октябре прошло заседание технического комитета по стандартизации, на котором большинство участников выступило за отмену изменений 2016 года в ГОСТ о рекламе.

«РосдорНИИ» готовит новые изменения, в которых будет сказано, что рекламные щиты могут перенести на расстояние 10 метров от дороги в населенных пунктах, и 40 метров — вне населенных пунктов.

Сейчас конструкции находятся на расстоянии 0,6 метров от проезжей части.

В пределах этого расстояния должны стоять только дорожные знаки, чтобы автовладелец не путал их с чем-то еще. — прокомментировал Сергей Канаев, руководитель Федерации автовладельцев России.

Общество
«Несогласованная реклама на переходе» вызвала недоумение у челябинцев
20.09.2018
«Несогласованная реклама на переходе» вызвала недоумение у челябинцев
Общество
Шумная реклама дешевых стрижек возмутила жителей Челябинска
  
12.07.2018
Шумная реклама дешевых стрижек возмутила жителей Челябинска
Общество
Зонированием челябинской рекламы займутся перед саммитами ШОС и БРИКС
05.07.2018
Зонированием челябинской рекламы займутся перед саммитами ШОС и БРИКС
Общество
Южноуральцев приглашают на конкурс социальной рекламы против коррупции
29.05.2018
Южноуральцев приглашают на конкурс социальной рекламы против коррупции
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
На территории Южного Урала создадут заповедник с сертификатом ЮНЕСКО
сегодня в 15:53
На территории Южного Урала создадут заповедник с сертификатом ЮНЕСКО
Общество
Частичка Южного Урала появится в Крыму вместе с солнечными часами
сегодня в 15:45
Частичка Южного Урала появится в Крыму вместе с солнечными часами
Общество
Рекламные щиты снова хотят убрать с дорог
сегодня в 15:35
Рекламные щиты снова хотят убрать с дорог
Спорт
Две представительницы Челябинской области защитят честь России на соревнованиях по боксу
сегодня в 15:25
Две представительницы Челябинской области защитят честь России на соревнованиях по боксу
Общество
Катав-Ивановский район вновь немного потрясло
сегодня в 15:14
Катав-Ивановский район вновь немного потрясло
Общество
Губернатор поздравил Виктора Рашникова с присвоением ордена Александра Невского
сегодня в 15:08
Губернатор поздравил Виктора Рашникова с присвоением ордена Александра Невского
Спорт
Евгений Кузнецов получил травму в матче с «Виннипегом»
сегодня в 14:22
Евгений Кузнецов получил травму в матче с «Виннипегом»
Происшествия
Серебристый «Форд Фокус» перевернулся в Троицком районе
сегодня в 14:13
Серебристый «Форд Фокус» перевернулся в Троицком районе
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6