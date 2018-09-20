/ «Несогласованная реклама на переходе» вызвала недоумение у челябинцев

Автору рекламы грозит административный штраф.

На пешеходных переходах Челябинска появилась необычная реклама. Часть разметки для пешеходов выкрашена в голубой цвет, на котором белой краской написана фраза «Несогласованная реклама на переходе». Предположительно, это часть рекламной кампании одного из операторов сотовой связи. Как рассказал начальник отделения пропаганды ГИБДД Челябинска Андрей Шерстобитов, реклама нарушает требования ГОСТ.

Информации о том, кто сделал эти надписи, пока никакой нет. Вообще, в соответствии с требованиям ГОСТ «Наружная реклама на автомобильных дорогах», не допускается нанесение рекламы путем нанесения краски на автодорожной разметке. Государственная автоинспекция направит предписание владельцу дороги для устранения недостатков. Владелец дороги также должен будет демонтировать разметку. Кроме того, ГАИ будет проведена проверка, в ходе которой будут установлены причастные к нанесению надписи. — рассказал сайту «Первый областной» Андрей Шерстобитов.

Отметим, что за невыполнение предписаний предусмотрен административный штраф в размере 25 тысяч рублей. Напомним, в 2017 году жители Челябинска возмутились рекламой оператора Интернет-связи. Тогда на биллбордах появилось изображение утюга с надписью «Выключила?». Позднее выяснилось, что это была реклама умных розеток.