/ Сотрудничество с Китаем продолжает развиваться

Челябинская область подписала несколько соглашений с КНР.

На первой встрече Форума глав регионов стран ШОС было заключено несколько соглашений между Челябинской областью и Китайской Народной Республикой. На мероприятии собралось более 100 гостей, среди которых были главы регионов стран-членов ШОС.

Протокол о намерениях развития и сотрудничества между Правительством Челябинской области и Народным Правительством города Чунцин Китайской Народной Республики заключили глава региона Борис Дубровский и вице-губернатор города Чунцин Лю Гуйпин.

Позже было подписано соглашение о сотрудничестве между областным госучреждением культуры «Центр развития туризма Челябинской области» и Китайской Международной Инвестиционной Корпорацией «ХУАМИН». Его заключили Дмитрий Столбов, директор «Центра развития туризма Челябинской области» и Ли Чжэн, уполномоченный подписант Корпорации «ХУАМИН».