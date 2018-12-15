/ Глава региона извинился перед челябинцем за поведение директора «Трактора»

Борис Дубровский пообещал встретиться с Николаем Ольховским лично.

Борис Дубровский, являющийся не только губернатором Челябинской области, но и президентом ХК «Трактор», позвонил инвалиду-колясочнику Николаю Ольховскому, чтобы извиниться за выплеснутые накануне директором клуба Иваном Сеничевым эмоции.

Общественный контроль необходим, и каждый гражданин вправе им заниматься. — передает слова губернатора канал «Молнии Дубровского» в Telegram.

Кроме того, глава региона договорился с Николаем Ольховским о личной встрече. На ней они обсудят текущее состояние и развитие городской среды.

Отметим, неприятный инцидент произошел накануне, 14 декабря, между директором ХК «Трактор» Иваном Сеничевым и челябинцем Николаем Ольховским. Последний пожаловался на некорректное поведение со стороны Сеничева, которого, в свою очередь, возмутило требование проверить траты хоккейного клуба. Позднее директор челябинской команды в своем интервью рассказал о своей реакции на сокращении бюджета.

Убрать финансирование и тем самым прикрыть «Трактор». Это действительно «глубокие» мысли по экономии затратной части бюджета. Лишить миллионник въездных ворот и его, по сути, визитной карточки. А если серьезно, то имея бюджет значительно меньший, чем у ближайших соседей, коллектив старается показывать последние годы неплохие результаты. Думаю, понимающие люди это видят и осознают. — поделился мыслями Иван Сеничев.

Напомним, на прошлой неделе общественниками был поднят вопрос об излишнем финансировании ХК «Трактор». Эти средства, по их мнению, можно было бы направить на благоустройство городской среды.