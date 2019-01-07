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/ Все челябинские автобусы перейдут на газ к 2020 году

Все челябинские автобусы перейдут на газ к 2020 году

Общественный транспорт будет быстрым и удобным для всех горожан.
сегодня в 14:59
  |  ШОС и БРИКС

Безопасно, экологично, экономично — под таким девизом в 2020 году будет работать весь общественный транспорт в Челябинске. Трамваи и троллейбусы уже готовы это сделать, а вот автобусы нужно перевести на сжиженный газ. Сейчас на метане работают 30 «Нефазов», а через два года их будет 150.

Мы считаем важным, очень важным, опережающим образом делать все то, что является нашей компетенцией для улучшения качества атмосферного воздуха. А это значит изменение общественного транспорта, то есть перевод его на газомоторное топливо. Пусть это будет таким явным примером наследия ШОСа и БРИКС. — сообщил губернатор Борис Дубровский.

В салоне автобусов, ездящих на метане, не будет пахнуть горючим, а еще они не будут дымить. То есть экология в Челябинске улучшится. Инициативу помогут осуществить представители компании «Новатэк»: в городе построят специальные заправки для автобусов. Сейчас их две: возле Цинкового завода и закрытой Городской свалки. Должно появиться в регионе и предприятие по производству сжиженного газа.

В 2019 году в стадии окончания строительства и у нас открывается многотопливная заправочная станция по улице Логопарковой в Копейске, где будет представлено и СПГ, и КПГ. И также к саммитам ШОС и БРИКС мы планируем строительство одной криогенной заправочной станции, которая будет рассчитана на 300 автобусов. — рассказала сайту «Первый областной» заместитель генерального директора «Новатэк-АЗК» по коммерческим вопросам Анастасия Мамаева.

Городские власти ожидают, что появление автобусов на «газу» вытеснит маршрутки с дорог. «Нефазы» будут быстрыми, а еще низкопольными, то есть даже люди с ограниченными возможностями без проблем займут место в общественном транспорте и доберутся до нужной остановки.

Сейчас посмотреть, что из себя представляют «экологичные автобусы», можно, прокатившись на 4 и 64 маршрутах. Оценить удобство использования газа вместо бензина могут и автомобилисты. Тем, кто переведет свой транспорт на экологичное топливо, предлагают снизить транспортный налог.

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