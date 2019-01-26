/ Производство автобусов на сжиженном природном газе может появиться в Челябинской области

В конце года в Челябинске построят заправочную станцию с проходимостью в 800 машин в сутки.

В Челябинской области может появиться первый в России завод по сборке автобусов на сжиженном природном газе. Инициативу обсудили с производителями техники на встрече с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

Челябинск в рамках рабочего визита посетили сразу несколько автопроизводителей: ОАО «Минский автомобильный завод»; «Группа «ГАЗ»; ПАО «КАМАЗ» и ООО РМЗ «РариТЭК». Как отмечают в минэкономразвитии региона, на сегодняшний день в России лишь рассматривается вопрос о серийном производстве и поставке автобусов на сжиженном природном газе в регионы. Основной причиной служит недостаточная развитость заправочной инфраструктуры.

По словам министра экономического развития региона, Сергея Смольникова, уже в этом году планируется на Федеральном уровне утвердить программу развития рынка газомотороного топлива. Субъекты РФ будут выделять субсидии на софинансирование газозаправочной инфраструктуры.

На территории области уже имеется передвижная заправочная станция на СПГ. Кроме того у нас есть конкретные договоренности с ООО «НОВАТЕК-АЗК», которое в конце 2019 года — начале 2020 сможет построить в Челябинске заправочную станцию с проходимостью 800 автобусов в сутки. В дальнейшем предполагается строительство завода по сжижению газа в городе Магнитогорске. Так что есть все предпосылки к тому, что Челябинская область станет «пилотным» регионом в данном вопросе. Сейчас на повестке — выбор компании-производителя, которая сможет обеспечить насущные потребности региона в автобусах на СПГ и имеет возможности для дальнейшего сотрудничества. — отметил Сергей Смольников.

В минэкономразвитии подчеркнули, что к потенциальному поставщику будет предъявлен ряд требований. Помимо соблюдения технических характеристик и интегрирования в машины «умной начинки», предприятие должно быть готово в сжатые сроки поставить в регион минимальный объем техники на СПГ — 300 единиц разного класса, а в последующем и увеличить объемы производства. Для начала, каждая из компаний предоставит области образец для тестирования.

Также важной составляющей отбора является возможность дальнейшей локализации сборки на территории Челябинской области, причем осуществляться она должна с максимальным использованием комплектующих регионального производства — на это глава региона обращает особое внимание. В частности, один из производителей предполагает возможность организации сборки автобусов, работающих на СПГ, на предприятиях в Миассе. Помимо автобусов, на сборочном предприятии планируется организовать сборку автоспецтехники на СПГ для нужд ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК», а также грузовой и коммунальной техники для муниципальных нужд. — говорится в заявлении минэкономразвития Челябинской области.

Отметим, что вопрос улучшения экологии в регионе путем перехода на газомоторную технику уже несколько лет прорабатывается в Челябинской области. Планируется, что городские автобусы будут передвигаться на сжиженном природном газе. Его использование предполагает снижение выбросов в атмосферу не менее чем в 5 раз, а шумового воздействия — не менее чем в 2 раза.