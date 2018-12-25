/ По-новому будут заправлять междугородние автобусы Челябинска

Сейчас они осуществляют перевозки в Троицк и Екатеринбург.

В Челябинске появился транспорт, работающий на сжиженном газе. Сегодня этим топливом заправили сразу 2 междугородних автобуса, которые будут ездить из южноуральской столицы в Троицк и Екатеринбург. К 2020 году автобусный парк Челябинска планируется полностью перевести на экологичное топливо.

Челябинская область — в числе первых регионов России, которые переводят пассажирский транспорт на сжиженный газ. Топлива хватает ровно на один рейс до места назначения и дорогу обратно. Такие эко-автобусы были закуплены в Китае.

Перед тем, как выбрать эту марку, ездили на завод, смотрели на их производство, как их делают, как они там работают на улицах города. — рассказал директор третьего автобусного парка Станислав Новичихин.

Для заправки автобусов в Челябинске компания «Новатэк-АЗК» построит АЗС на улице Автодорожной. Пока же неподалеку от городской свалки работает передвижная криозаправка, в которой находится сжиженный газ. Эксперты отмечают, что он не только экологичнее, но и дешевле, чем бензин и солярка.

При расчете экономических моделей стоимость СПГ рассчитывается как 50% стоимости дизельного топлива в массовом эквиваленте. Например, сейчас стоимость СПГ за 1 килограмм составляет около 26 рублей за килограмм. — рассказала заместитель генерального директора по коммерческим вопросам «Новатэк-АЗК», Анастасия Мамаева.

К 2020 году в регионе появится 300 автобусов, которые ездят на газомоторном топливе. Преимущества от перехода общественного транспорта на газ связаны не только с экологией. Одно из них — безопасность. Метан является одним из наиболее надежных видов топлива. Он легче воздуха и быстро улетучивается, не образуя взрывоопасной смеси. Значит и вероятность его воспламенения ниже. Впрочем, в качестве недостатка можно выделить увеличение времени технического обслуживания и ремонта двигателя, а также необходимость дополнительного обучения персонала. Однако за счет низкой цены газа затраты окупаются за 2−3 года.