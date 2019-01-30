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/ По популярному челябинскому маршруту пустят новый эко-автобус

По популярному челябинскому маршруту пустят новый эко-автобус

Уникальный вид транспорта разработали специально для Южного Урала.
сегодня в 17:45
  |  Общество

В Челябинске планируется тестовый запуск автобусов, работающих на сжиженном газе. Сегодня от претендентов на поставку машин для городского парка в город прибыл первый из них.

Это совершенно новая модель, она спроектирована и изготовлена нашей компанией специально для нужд Челябинска и Челябинской области. Это LOTOS 105, использующий сжиженный природный газ метан. — руководитель проекта LOTOS Денис Денисов.

Автобус оснащен мощным двигателем, климат-контролем, девятью отопителями, зарядными usb-устройствами возле сидений, wi-fi, местами для инвалидов с ремнями, кондиционером, системой видеонаблюдения и многими другими приспособлениями и функциями.

Помимо того, что автобус оснащен всевозможными удобствами, его использование может помочь снизить выхлопы более чем в 5 раз. Немаловажна и экономичность данного вида транспорта, которую, кстати, скоро проверят — автобус планируют выпустить на маршрут.

Тестировать будем в реальной жизни, автобус в ближайшее время должен выйти на 64 маршрут. Окончательное решение по закупке будем принимать исходя из наших впечатлений с учетом мнения челябинцев. Первый конкурс на приобретение новых автобусов должен пройти уже в июле этого года. — отметил врио главы Челябинска Владимир Елистратов.

К саммитам ШОС и БРИКС в челябинский парк планируют закупить около 300 подобных автобусов. Однако, как подчеркнул врио главы города, пока эта цифра приблизительна.

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