/ Южноуральские волонтеры стали сильнейшими в стране

Организацию отметили на всероссийском съезде добровольческих ассоциаций.

Южноуральские волонтеры одни из сильнейших в стране. Они регулярно помогают организовывать международные спортивные соревнования и форумы на территории Челябинской области, а также выезжают за пределы региона. Например, в этом году добровольцы общались с гостями, выносили флаги и поддерживали порядок на ЧМ по футболу. Южноуральские волонтеры активно общаются с коллегами, и не упустили шанс посетить собрание лучших добровольческих центров в Кабардино-Балкарии. На этой встрече также подвели итоги работы за год. Южноуральцы оказались на третьем месте в общем рейтинге, опередив 140 организаций.

За четыре дня 140 представителей волонтерских центров посетили образовательные семинары, повысили профессиональные и лидерские навыки и познакомились с практиками коллег из других регионов. На сессии рассказали обо всех аспектах деятельности главной добровольческой организации страны, акцентируя внимание на том, что «приоритет — работа с регионами». За год увеличилось количество волонтерских центров: в 2017 году — 133 организации в 57 субъектах, а в 2018 году — 142 в 59 субъектах России. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального Министерства образования и науки.

Напомним, что завершающийся 2018 год был в России Годом волонтера. За неполные 12 месяцев добровольцев стало больше, а волонтерское движение начало развиваться активнее.