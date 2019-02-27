/ Южноуральцев приглашают помочь в организации саммитов ШОС и БРИКС

Открывается набор в проект «Команда 2020».

В Челябинске набирают «Команду 2020». Это проект, в рамках которого организуют набор, подготовку, обучение и работу южноуральских волонтеров на саммитах ШОС и БРИКС. Добровольцы нужны везде: в службе организации питания, аккредитации, службе навигации и безопасности. Причем начать волонтерскую деятельность можно будет уже в этом году, но в других регионах.

Жители Челябинска станут частью масштабных изменений региона, смогут помочь руководителям иностранных делегаций, бизнесменам и молодежи стран ШОС и БРИКС. Уже сейчас можно подать заявки на международные экономические форумы, которые в этом году пройдут в Санкт-Петербурге и во Владивостоке. — рассказала руководитель проекта Вероника Ливончик.

Волонтером на международных мероприятиях может стать далеко не каждый. В первую очередь смотрят на знание иностранных языков, затем — на владение информацией о культурах стран мира, в особенности тех, представители которых приедут на саммиты.

Проект «Команда 2020» позволит южноуральским волонтерам не только набраться опыта для организации работы волонтерского корпуса саммитов ШОС и БРИКС, но и даст начало новому направлению добровольчества. — пояснил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Всем, кто заинтересован в волонтерстве на саммитах, предлагают полнее ознакомиться с презентацией «Команды 2020» в 19:00 27 февраля. Для удобства ее проведут в режиме онлайн в официальном Инстаграм-аккаунте проекта.