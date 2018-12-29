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Сразу четыре крупных спортивных объекта построят Челябинске за два года

Комплексы возводят для жителей и гостей города, а также сотрудников полиции.
сегодня в 14:50
  |  ШОС и БРИКС

В Челябинске идет строительство четырех крупных спортивных объектов. Сооружения появятся в разных районах города. В планах построить спортивный комплекс для шорт-трека, тренировочный комплекс для силовиков, универсальный спортивный комплекс на Первом озере и расширить возможность конноспортивного комплекса «Рифей».

Спортивная школа на берегу Первого озера расширит свои владения и станет универсальным спортивным комплексом, в котором будут и беговые дорожки, и мини-футбольное поле, и баскетбольное поле с отличным покрытием.

Для занятий шорт-треком рядом с ледовым дворцом «Уральская молния» будет построен специализированный центр, вместе они составят уникальный комплекс для занятий спортом. По масштабу он не будет уступать «Адлер-Арене» в Сочи и ледовому дворцу «Крылатское» в Москве.

Новый физкультурный комплекс для силовиков «Динамо» будет с большим залом для единоборств, футбола, баскетбола, гандбола. Но изюминкой станет, конечно же, тир. Он будет единственным в городе, где расположены три вида огневых рубежей. В нем даже будут места для зрителей, а также экраны, на которых будет видно, в какую часть мишени попал спортсмен.

В конноспортивном комплексе «Рифей» тоже появятся новые объекты: поле для конкура, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, стадион с беговыми дорожками, веревочный парк, скалодром, скейт парк и площадка для воркаута. В будущем на территории комплекса можно будет проводить тренировки по спортивному пятиборью.

Строительство специализированного центра по шорт-треку должно закончиться к 2020 году. В этом же спортивном ядре строится зал для единоборств «Динамо». Недавно мы делали объезд, смотрели подготовку объектов. Динамика у комплекса очень хорошая, его строительство точно закончится к 2020 году. Комплекс в «Рифее» будет развивать современное пятиборье, для этого будут предоставлены все возможности. Также, там будет построена площадка для массовых занятий спортом. Она будет востребована, когда там появится поселок и будет активно развиваться эта часть Сосновского района. — прокомментировал строительство объектов губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Работа над объектами начнется в 2019 году. Некоторые будут завершены за год, остальные планируютт открыть в 2020 году, к саммитам ШОС и БРИКС.

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