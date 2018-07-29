/ Пассажирке маршрутки в Челябинске выбило зубы во время ДТП

Транспортное средство влетело в отбойник.

ДТП с участием маршрутки номер 19 произошло утром сегодня, 29 июля, у ТРК «Алмаз». По информации пассажиров, водитель не справился с управлением у разделительной полосы и выехал в отбойник примерно в 6:15. Транспортное средство было заполнено, несколько человек ехали стоя у дверей.

При ударе всех отбросило вперёд. Две женщины впереди упали и ударились об поручни. Одна плакала и закрывала рукой рот, была кровь, она говорила, что все зубы выбили, зубы крошились. А другую женщину подняли с пола и вывели на обочину дороги, она очень стонала и плакала. — рассказала сайту «Первый областной» пассажирка маршрутки Наталья.

По словам очевидцев, несколько мужчин начали кричать на водителя после произошедшего. Одни рекомендовали ему меньше говорить по телефону во время движения, другие предполагали, что он мог просто уснуть.

Известно, что пострадавшим рекомендовано амбулаторное лечение. Подробности и обстоятельства устанавливаются.