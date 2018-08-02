/ Легковушку с пятью детьми протаранил грузовик на южноуральской трассе

Потребовалась помощь врачей.

На выезде из Южноуральска сразу 5 детей попали в аварию. Они ехали в машине «Лада Ларгус» по трассе на Магнитогорск. Автомобиль затормозил на светофоре, потому что включился «красный», — и в этот момент в заднюю часть легковушки впечатался грузовик. Как удалось выяснить сотрудникам ГИБДД, водитель большегруза не выбрал безопасную скорость движения и не успел сразу затормозить. В итоге травмы получили только дети.

Три ребенка в госпитализации не нуждаются, направлены на амбулаторное лечение. Госпитализированы годовалый мальчик и семилетняя девочка. У обоих черепно-мозговая травма, у девочки также ушиб лобной части. Детей увезли в южноуральскую больницу, но позже было принято решение перевести их в Детскую областную больницу. Состояние — средней степени тяжести. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального минздрава.

Отметим, что водители не пострадали, однако транспортные средства получили серьезные технические повреждения. Например, у легкового автомобиля багажник вмят внутрь салона. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в произошедшем, устанавливают обстоятельства и причины ДТП.