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/ Потерявший в ДТП под Саратовом отца и сестру мальчик вышел из комы

Потерявший в ДТП под Саратовом отца и сестру мальчик вышел из комы

С погибшими простились в Челябинске.
сегодня в 14:00
  |  Происшествия

Члены семьи Захаровых, пострадавшие в серьезном ДТП в Саратовской области, остаются в местной больнице. Выжить удалось двоим — женщине и ребенку. 7-летний мальчик уже пришел в себя. Отец и младшая сестра погибли на месте.

Мать с ребенком находятся в разных больницах Саратова. Женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое. Мальчик находится в палате, его состояние оценивается как среднее. Наблюдается положительная динамика. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Саратовской области.

Тела погибшего 27-летнего мужчины и 2-летней девочки были доставлены в Челябинск. Сегодня отца и дочь проводили в последний путь. Прощание состоялось в храме на Алом поле.

Прощание с Пашей и Оленькой состоится в четверг, 2 августа, в храме Александра Невского на Алом поле. — рассказала подруга семьи Валерия Нейкова.

Знакомые семьи Захаровых объявили сбор помощи. Близких родственников у них не оказалось, только тети и бабушки.

Напомним, крупная авария произошла 27 июля на трассе в Вольском районе Саратовской области. Там столкнулись автомобили жителей двух других регионов — Челябинской области и Башкирии. Южноуральцы находились в «Ниссане», вылетевшем на встречную полосу.

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