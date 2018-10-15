/ Маршрутка с пассажирами улетела в кювет на заснеженной дороге

Водитель ехал в сторону Челябинска.

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Снегопад накрыл не только Челябинск, но и всю область. Если в областном центре на дорогах сразу образовались лужи, то за городом проезжая часть обледенела. В таких условиях маршрутка с 12 пассажирами вылетела с дороги прямо в кювет. Предварительно, водитель не выбрал безопасную скорость и не смог справиться с управлением.

В результате ДТП пострадало 4 человека — 3 женщины и 1 мужчина. Личности их пока не установлены. Детей в транспортном средстве не было. Всего в маршрутном такси «Фиат Дукато» было 12 пассажиров и 54-летний водитель. — сообщили сайту «Первый областной» в УГИБДД по Челябинской области.

Установлено, что водитель вез пассажиров в Челябинск. Обстоятельства и причины произошедшей аварии устанавливаются.