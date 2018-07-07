/ Родные пропавшей зоозащитницы заплатят сто тысяч тем, кто найдет ее живой

Дома женщину ждет двухлетняя дочь.

34-летняя Екатерина Меньшакова пропала в Челябинске 3 июля. В этот день утром она сварила кашу для своей двухлетней дочери и ушла по делам. В течение дня она несколько раз созванивалась с родными и друзьями-зоозащитниками: женщина нашла умирающего щенка и искала возможность как-то помочь ему. Последнее место, где видели Екатерину, — ветеринарная клиника на Комсомольском проспекте. Туда она привезла уже скончавшееся животное на утилизацию, отдав за это последние 500 рублей, которые были у нее с собой. Незадолго до визита в ветслужбу в телефонном разговоре она поссорилась с родителями. После семи вечера связаться с ней у них уже не получалось.

Она всегда ночевала только дома, мы сначала подумали, что она осталась у кого-то из подруг. Всех волонтеров, зоозащитников, работников приюта, с которым она контактировала, и мы, и полиция, обзвонили. Никто не признался, что она ночевала или живет у них. — рассказала сайту «Первый областной» сестра пропавшей Лилия.

По словам родственников, женщина могла испытывать сильный стресс. Незадолго до ее исчезновения умерла собака, которую та регулярно подкармливала во дворе. Зоозащитница была уверена, что животное отравили, и много переживала из-за этого, сокрушаясь из-за жестокости людей.



Родные женщины сотрудничают с полицией и волонтерами, а также планируют организовать свой сбор добровольцев. Они готовы заплатить сто тысяч рублей тому, кто найдет Екатерину живой. По всем вопросам: 8 951 770 90 73