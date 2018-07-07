/ Родные пропавшей зоозащитницы заплатят сто тысяч тем, кто найдет ее живой

Она всегда ночевала только дома, мы сначала подумали, что она осталась у кого-то из подруг. Всех волонтеров, зоозащитников, работников приюта, с которым она контактировала, и мы, и полиция, обзвонили. Никто не признался, что она ночевала или живет у них. — рассказала сайту «Первый областной» сестра пропавшей Лилия.
По словам родственников, женщина могла испытывать сильный стресс. Незадолго до ее исчезновения умерла собака, которую та регулярно подкармливала во дворе. Зоозащитница была уверена, что животное отравили, и много переживала из-за этого, сокрушаясь из-за жестокости людей.
Родные женщины сотрудничают с полицией и волонтерами, а также планируют организовать свой сбор добровольцев. Они готовы заплатить сто тысяч рублей тому, кто найдет Екатерину живой. По всем вопросам: 8 951 770 90 73