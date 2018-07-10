/ Ушел в рубашке без записки. 81-летний пенсионер пропал, сменив одежду.

Дедушку из Уйского района ищут родственники, волонтеры и спасатели.

81-летний Алексей Флегонович Маслов пропал в поселке Мирный Уйского района. Пенсионер вышел из дома по адресу улица Труда, 6 седьмого июля примерно в 10 часов утра. После этого, как показал опрос местных жителей, он в течение двух часов передвигался по поселку. Примерно с 12 часов никто его не видел.

Мужчина дезориентирован и страдает потерей памяти, однако раньше подобных инцидентов с ним не случалось. Он часто прогуливался в гости к родственникам, которые живут неподалеку. В кармане его рубашки жена всегда оставляла записку с адресом и контактными данными, но в этот раз обстоятельства сложились иначе.

Он даже если потеряется, в кармане рубашки всегда записка: кто он, откуда он, где живет, телефоны. Утром ему бабушка повесила свежую рубашку на стул, пока что-то на кухне делала, он уже надел вчерашнюю, которую собирались стирать. Нашел ее в ванной, она, естественно, уже была без бумажки. — рассказала родственница пропавшего Татьяна Ключникова.

К поискам присоединились волонтеры, а также сотрудники полиции. Вместе с родными они несколько раз прочесали местности, обзвонили медицинские учреждения, однако пока поиск не дал результатов.

В день исчезновения был одет: светло-синяя рубашка, черные спортивные брюки и белая кепка.

Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам 8−919−329−81−59, 8−919−316−62−86, 8−912−311−35−97 или в любой отдел полиции.