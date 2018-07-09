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/ Завершены поиски не дошедшей домой школьницы в Магнитогорске

Завершены поиски не дошедшей домой школьницы в Магнитогорске

Волонтеры и правоохранители работали сутки.
сегодня в 11:16
  |  Общество

Волонтеры и правоохранители в Магнитогорске прекратили поиски 14-летней школьницы, пропавшей 7 июля. Родители говорили, что девочка шла домой, но до квартиры так и не добралась. Работа по выявлению местонахождения девочки велась сутки. В итоге в группе поисковиков появилось объявление, что девочка найдена.

Найдена, жива. Родители не сообщили, сама девочка пришла домой или ее заметили на улице Магнитогорска и привели. — рассказали сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Отметим, что на странице в соцсетях школьница никак не сообщала о своих приключениях. Несмотря на факт, что девочка вернулась домой, на связь с друзьями в Интернете она пока не выходит.

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