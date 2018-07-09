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/ Поиски пропавшей зоозащитницы в Челябинске завершены

Поиски пропавшей зоозащитницы в Челябинске завершены

Женщину разыскивали в течение четырех дней.
сегодня в 13:43
  |  Общество

Поиски 34-летней Екатерины Меньшаковой из Челябинска завершены. Женщина вернулась домой вечером в эту субботу, 7 июля, после четырех дней отсутствия. По словам родных, с челябинкой все в порядке, никаких противоправных действий в отношении ее не совершалось. Ее исчезновение оказалось связано с ссорой с родными, которая произошла накануне.

Именно в этот день приехала ее близкая подруга, которая несколько лет была на заработках на севере, они созвонились, все это время она жила у нее. О том, что подруга вернулась, мы не знали, поэтому даже не связывались с ней, когда вели поиски. — пояснила сайту «Первый областной» сестра пропавшей Лилия.

Телефон у женщины разрядился, поэтому на связь с родными она не выходила. Домой она решила вернуться самостоятельно, по пути ее встретила знакомая, которая сообщила об этом родственникам. В этот момент они расклеивали ориентировки по городу.

Видимо, стресс у нее прошел, может, подруга подтолкнула вернуться домой. С ней все хорошо, не похудела, выглядела опрятно. Теперь со своей стороны будем понимать, что с нами живет такой ранимый человек, который после семейных скандалов может уйти из дома. Мы уже начали поиски специалиста. — рассказали родные зоозащитницы.

В поисках женщины участвовали волонтеры, ее друзья и знакомые, а также сотрудники полиции. Сейчас ориентировки деактивированы, в полицию также заявили о том, что поиск завершен.

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Комментарии

Павел
17:09, 09.07.2018
Хороший пример умственного развития очередного зоозащитника！！！Непонятных песиков пытается спасти, а родной 2 летний ребенок пусть сам решает свои проблемы. У мамы же беда произошла она с родителями поссорилась да и подружка приехала, возможно даже с друзьями.

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