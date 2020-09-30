Золотые слитки и миллионы рублей изъяты у двух магнитогорцев

Они подозреваются в незаконном обороте драгметаллов.

Послушать 00:00

Накануне в Магнитогорске сотрудниками ФСБ России по Челябинской области были задержаны двое местных жителей, а также один житель Республики Башкортостан. А все из-за того, что 29 сентября эти трое умельцев незаконно пытались сбыть золотые слитки.

Всего же у недосбытчиков было обнаружено более 4 килограммов слитков, которые были изготовлены кустарным способом, а также около 4,7 миллионов рублей.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении двух местных жителей и жителя Республики Башкортостан, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 4,5 ст.191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов)», — сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Челябинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается. Отмечается, что сотрудники ФСБ, которые выявили данное преступление, также осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.