Южноуральца осудили за кражу золота из Хабаровского края

Мужчина вынес их с золотодобывающего предприятия.

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В Хабаровском крае осудили южноуральца, который похитил несколько килограмм золота. Ранее он работал на золотодобывающем предприятии мастером по ремонту электрооборудования. С месторождения золота, находящегося в собственности ООО «Белая Гора», где проходили работы, мужчина и выкрал концентрат, содержащий драгоценные камни.

«Судом установлено, с февраля по декабрь 2018 года житель Челябинской области похищал гравитационный концентрат, содержащий в своем составе драгоценные металлы — золото и серебро. Промывал его, расфасовывал и упаковывал в полимерные свертки. Похитив свыше 2 тысяч грамм золота и 831 грамм серебра, упакованные в 30 полимерных свертков, обвиняемый тайно вынес их с территории предприятия. 28 свертков спрятал в тайнике в лесополосе и два поместил в углубление капитальной стены подвального помещения недостроенного здания, где незаконно хранил с целью последующего совершения сделки по реализации похищенных драгоценных металлов», — сообщили сайту «Первый областной» в прокуратуре Хабаровского края.

Во время перевозки пакетов мужчину задержали сотрудники ФСБ России по Хабаровскому краю. Ущерб, который южноуралец причинил собственнику месторождения составил более чем 5,5 миллионов рублей. Жителя Челябинской области осудили по статьям «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере» и " Незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов в крупном размере".

Судом ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.