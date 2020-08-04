Схватил и бежать: золотую цепочку с шеи пенсионерки сорвал житель Копейска

Стоимость украденного украшения составила 10 тысяч рублей.

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Сотрудники правоохранительных органов в Копейске задержали мужчину, подозреваемого в грабеже. Ранее с заявлением в дежурную часть обратилась 60-летняя женщина, сообщив, что с нее сорвали золотую цепочку, когда она зашла в подъезд.

Правоохранителям удалось задержать 31-летнего подозреваемого. Он подтвердил, что сорвал золотую цепь стоимостью 10 тысяч рублей, продал ее и потратил деньги.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации „Грабеж“. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до четырех лет», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области.

На время следствия подозреваемый был заключен под стражу.