Мужчина ворвался с ножом к девушке и отобрал у нее золото в доме под Челябинском

Подозреваемый задержан, украшения вернули владелице.

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В Копейске ночью 10 августа неизвестный ворвался в один из частных домов по улице Некрасова. Дверь была не закрыта, злоумышленнику ничего не мешало напасть на проживающую в жилище 19-летнюю девушку. «Добычей» мужчины стали золотые украшения на сумму около десяти тысяч рублей.

По приметам подозреваемого вскоре задержали. Им оказался 46-летний житель Читинской области. Украшения у него изъяли и вернули владелице.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой)», — сообщили в пресс-службе ОМВД России по Копейску.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.