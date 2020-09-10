Золотую цепочку с крестиком сорвал с 8-летней девочки челябинец

Злоумышленника задержали мама ребенка и сосед.

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В Кыштыме суд вынесет приговор 43-летнему жителю Челябинска, ограбившему школьницу. Ранее судимый южноуралец обвиняется в грабеже, совершенном с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Инцидент произошел днем 2 августа у одного из домов по улице Интернационала в Кыштыме. Пьяный мужчина подошел к восьмилетней девочке, на шее у которой была золотая цепочка с крестиком. Челябинец сорвал ее с ребенка, причинив ей физическую боль, после чего скрылся.

«Был задержан на той же улице мамой и соседом девочки, похищенное имущество впоследствии изъято сотрудниками полиции. Обвиняемый полностью признал свою вину», — прокомментировали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

До судебного заседания мужчина будет находиться под стражей. Дело рассмотрит Кыштымский городской суд.