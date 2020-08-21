Мать прятала 4-летнего ребенка-инвалида от медиков в Челябинске

Врачи несколько лет не могли попасть в квартиру и осмотреть ребенка.

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В прокуратуру Калининского района города Челябинска обратились жители одного из многоквартирных домов. Они сообщили, что их соседка надлежащим образом не следит за своими детьми и не исполняет родительские обязанности.

Прокуратура начала проверку. Совместно с органами полиции, опеки и попечительства они осуществили выезд по месту жительства женщины. В квартире члены комиссии обнаружили 4-летнего ребенка-инвалида в тяжелом состоянии. Никаких лекарств для него в доме не оказалось. Малыша срочно доставили в больницу.

Выяснилось, что ребенок уже два года не получал никакую медицинскую помощь. Все потому, что мать ни разу не открывала двери неоднократно приходившим педиатру и медсестре. Только вот и в правоохранительные органы, и в органы опеки и попечительства медработники не сообщили о данном случае.

«В связи с выявленными нарушениями прокурор внес представление начальнику управления здравоохранения администрации города Челябинска. Кроме того, по требованию прокурора органами дознания в отношении матери ребенка-инвалида возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, связанное с жестоким обращением с несовершеннолетним)», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Теперь за расследованием уголовного дела будет следить прокуратура района. Сейчас решается вопрос о лишении матери ребенка родительских прав и помещении ребенка в специализированное учреждение.