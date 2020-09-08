Управляющая компания ответит за факт обрушения потолка на ребенка в Златоусте

Прокуратура установила, что дом не содержался в надлежащем порядке.

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Прокуратура Челябинской области проверила сообщения СМИ о том, что в Златоусте потолок обрушился прямо на ребенка. Информация об этом появилась в августе 2020 года. В ней было сказано, что ребенок находился в ванной комнате в доме № 3 по улице Тургенева. Когда он выходил из помещения, потолок рухнул, и одна из досок попала прямо в мальчика, из-за чего он получил травму.

«Установлено, что в нарушение статьи 200 Жилищного кодекса Российской Федерации управляющей компанией ООО УК „ЗлатСитиСервис“ работы, необходимые для надлежащего содержания собственников помещений многоквартирного дома № 3 по улице Тургенева в городе Златоусте, в полном объеме не выполнялись», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры области.

Кроме того, было установлено, что местная администрация, являющаяся одним из собственников помещений, не предпринимала действий по решению данного вопроса.

В отношении управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений». Главе Златоустовского городского округа и руководителю УК внесено представление об устранении нарушений закона. Ситуацию продолжает контролировать региональная прокуратура.