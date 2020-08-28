Змея не на шутку перепугала садоводов из Миасса

Ею оказалась обыкновенная гадюка.

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В этом году на Южном Урале стояла аномальная жара. Это привело к распространению змей-гадюк, которые обитают в Челябинской области. И одна из них напугала жителей Миасса, которые обнаружили рептилию на своем садовом участке. Но они не побоялись, поймали змею и самостоятельно вывезли ее в лес.

Корреспонденты медиахолдинга ОТВ решили узнать у ветеринара, зоозащитника из приюта диких животных «Спаси меня» Карена Даллакяна, чем же может быть опасна гадюка и как стоит с ней обращаться.

«Эта змея относится к ядовитым змеям, но она не агрессивная. Даже если укусит такая змея, у них концентрация яда и его токсичность очень низкая. В этом году из-за аномальной жары очень много их. Вот один из результатов, что жители этого участка увидели эту змею», — поделился Карен Даллакян.

Также ветеринар рассказал, что ее ни в коем случае не стоит трогать руками и никак не беспокоить. Обычно, эти змеи уходят сами. тем не менее. не будет лишним вызвать сотрудников МЧС, которые помогут вам безопасно избавиться от гадюки или других представителей их вида.