О больших скоплениях клещей и змей предупредили посетителей «Зюраткуля»

Туристов просят соблюдать правила безопасности.

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В лесах НП «Зюраткуль» увеличилось количество клещей и змей. Посетителей национального парка предостерегают и напоминают о важности соблюдения правил безопасности при походах в горы или ночевках в палатках.

Как сообщили в пресс-службе нацпарка, в этом году из-за пандемии не получилось обработать от клещей экотропу на хребет Зюраткуль. Да и сама акарицидная обработка не дает полной гарантии, что вы не встретите скопления клещей на самом хребте или на других маршрутах и остановках.

«В национальном парке, прежде всего, естественная природа, поэтому здесь очень важна личная безопасность и осознанный отдых в лесу. Это репелленты и частый личный осмотр, также важно выбирать правильную одежду при походе в лес. Сейчас в середине июня активизировалось большое количество клещей и были замечены змеи, поэтому обращаемся ко всем гостям парка, чтобы они были осторожны», — подчеркнул директор национального парка «Зюраткуль» Александр Брюханов.

Количество туристов в нацпарке в последнее время увеличилось: некоторые приезжают на однодневные походы, другие останавливается с палатками на несколько дней.

«Особенно было много туристов в выходные с 12 по 14 июня. Люди насиделись на самоизоляции и сейчас приезжают как из нашего региона, так и из соседних. Особенно Башкирия, Тюмень, Курган и Свердловская область», — добавили в пресс-службе нацпарка.

Посетители парка и туристы всегда могут ознакомиться с правилами безопасного поведения в лесу, узнать, как защитить себя от укосов змей и клещей на сайте и в соцсетях «Зюраткуля». Там же можно найти различные памятки.