Змея заползла в квартиру на одиннадцатом этаже в Челябинске

В этот же день ей нашли нового хозяина.

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Ползающую по полу змею обнаружил житель многоэтажки, расположенной по улице Молодогвардейцев в Челябинске. Молодой человек снимает квартиру второй месяц, но «познакомился» с еще одним обитателем жилища только на днях. Инцидент произошел в воскресенье, 9 августа.

По словам 26-летнего челябинца, он вернулся в квартиру на одиннадцатом этаже поздним вечером. Увидев змею, он издалека снял ее на камеру телефона, затем сразу выбежал в подъезд, чтобы найти хозяина.

«Я спросил у консьержа. Она сказала, что, возможно, это змея соседа. Я пошел к нему, оказалось, что его змея на месте, и эта какая-то другая непонятная змея. Питон, она вроде не ядовитая. Сосед пришел и забрал ее себе, как бы я ему подарил ее», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» челябинец Артем Загородский.

Позже молодой человек все же выяснил, кому принадлежал питон. По его словам, до него эту квартиру снимала девушка, у которой могла быть такая змея. И во время переезда она могла забыть или потерять рептилию.

«Видимо, змея куда-то спряталась, а она уехала и не стала ее искать. Я полтора месяца жил с питоном в одной квартире. Я не представляю, как это описать, змей я вообще не люблю, был невероятно напуган», — добавил челябинец.

Отметим, что питоны не являются ядовитыми, однако, как и другие змеи, могут легко проникнуть в квартиру. Как правило, они попадают в жилища по вентиляционной шахте, через канализацию или водопровод. Еще один вариант: кто-то из соседей может не уследить за своим питомцем.

Если вы обнаружили змею у себя в доме или квартире, отойдите на безопасное расстояние и вызовите спасателей по телефону: 112. Держите рептилию в поле зрения, старайтесь не делать резких движений. Отступайте назад медленно, не поворачивайтесь спиной, ни в коем случае не пытайтесь потрогать змею палкой или другими предметами.